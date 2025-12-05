Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана

Ведомости

Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов провели телефонный разговор, сообщил кабмин РФ. Стороны обсудили взаимодействие двух стран в торгово-экономической и научно-технической областях.

Собеседники также поговорили о пути углубления сотрудничества России и Азербайджана в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

По данным российского правительства, Мишустин и Асадов отметили значимость развития совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспортной инфраструктуры и других.

27 ноября российский посол в Баку Михаил Евдокимов говорил, что РФ и Азербайджан хотят увеличить товарооборот в 2025 г. до $5 млрд. Он отметил, что это могут быть не наибольшие значения показателя для какой-то стороны, но они демонстрируют рост товарооборота между государствами.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте