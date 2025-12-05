Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана

27 ноября российский посол в Баку Михаил Евдокимов говорил, что РФ и Азербайджан хотят увеличить товарооборот в 2025 г. до $5 млрд. Он отметил, что это могут быть не наибольшие значения показателя для какой-то стороны, но они демонстрируют рост товарооборота между государствами.