Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана
Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов провели телефонный разговор, сообщил кабмин РФ. Стороны обсудили взаимодействие двух стран в торгово-экономической и научно-технической областях.
Собеседники также поговорили о пути углубления сотрудничества России и Азербайджана в рамках Содружества независимых государств (СНГ).
По данным российского правительства, Мишустин и Асадов отметили значимость развития совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспортной инфраструктуры и других.
27 ноября российский посол в Баку Михаил Евдокимов говорил, что РФ и Азербайджан хотят увеличить товарооборот в 2025 г. до $5 млрд. Он отметил, что это могут быть не наибольшие значения показателя для какой-то стороны, но они демонстрируют рост товарооборота между государствами.