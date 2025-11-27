Россия и Азербайджан могут увеличить товарооборот до $5 млрд в 2025 году
Россия и Азербайджан хотят нарастить товарооборот в 2025 г. до $5 млрд, заявил российский посол в Баку Михаил Евдокимов в ходе выступления на международном круглом столе «Преимущества для бизнеса от участия в ЕАЭС».
«Азербайджан и Россия достигнут в текущем году символической для нас суммы в $5 млрд товарооборота. Для какой-то стороны, может быть, это не самые большие цифры, но мы считаем, что это показатель очень хорошего взаимного роста товарооборота между нашими странами», – сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).
13 октября в Баку зампредседателя правительства Азербайджана Шахином Мустафаев встретился с его российским коллегой Алексеем Оверчуком. Во время переговоров они отметили, что в 2024 г. товарооборот между странами вырос более чем на 10%. В течение восьми месяцев 2025 г. показатель также увеличился на 13,5% год к году и составил более $3 млрд.
12 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что контакты между Москвой и Баку не прерывались, хотя сейчас наблюдается «не самый лучший» момент в отношениях между странами. В частности, по словам представителя Кремля, общение продолжалось «по линии администрации, помощников».