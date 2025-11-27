Россия и Азербайджан могут увеличить товарооборот до $5 млрд в 2025 году

13 октября в Баку зампредседателя правительства Азербайджана Шахином Мустафаев встретился с его российским коллегой Алексеем Оверчуком. Во время переговоров они отметили, что в 2024 г. товарооборот между странами вырос более чем на 10%. В течение восьми месяцев 2025 г. показатель также увеличился на 13,5% год к году и составил более $3 млрд.