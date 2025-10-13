Газета
Главная / Политика /

Вице-премьеры РФ и Азербайджана обсудили перспективы сотрудничества стран

Ведомости

В Баку 13 октября прошла встреча заместителя председателя правительства Азербайджана Шахинома Мустафаева с его российским коллегой Алексеем Оверчуком. В рамках переговоров они обсудили текущее состояние и перспективы развития экономического сотрудничества между странами. Об этом сообщает Oxu.az со ссылкой на азербайджанский кабмин.

Вице-премьеры РФ и Азербайджана отметили, что в 2024 г. товарооборот между странами вырос более чем на 10%. Динамика сохраняется и в текущем году – за восемь месяцев 2025 г. товарооборот вырос на 13,5% год к году и составил более $3 млрд.

В то же время объем перевозок между странами по коридору Север – Юг за девять месяцев текущего года увеличился на 8,3%. При этом 10,4% из них составили автомобильные перевозки, а 2% – железнодорожные.

Путин заявил, что в отношениях с Азербайджаном не было кризиса

Политика / Международные отношения

В ходе встречи Оверчук и Мустафаев обменялись мнениями относительно вопросов эффективного использования существующего потенциала сотрудничества Москвы и Баку, дальнейшего расширения взаимных связей и реализации новых совместных инициатив.

Российская сторона на переговорах отметила значение проведенной в Баку встречи Азербайджана, Ирана и РФ. Стороны выразили уверенность в том, что эти переговоры и принятые в их рамках решения будут способствовать укреплению сотрудничества во многих сферах, а также принесут пользу как странам, так и региону в целом.

9 октября в Душанбе, где президент РФ Владимир Путин находился с государственным визитом, состоялась его встреча с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это была первая полноформатная беседа лидеров двух стран после ухудшения отношений, вызванного катастрофой самолета «Азербайджанских авиалиний», летевшего из Баку в Грозный в декабре 2024 г. Путин сообщил, что расследование катастрофы близится к завершению и уже позволяет установить причины трагедии. Президент РФ пообещал выплатить компенсации и дать правовую оценку действиям всех должностных лиц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 октября рассказал, что двусторонние контакты между Москвой и Баку не прерывались, несмотря на «не самый лучший» момент в отношениях между странами. Контакты продолжались, в том числе «по линии администрации, помощников», добавил представитель Кремля.

