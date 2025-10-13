Вице-премьеры РФ и Азербайджана обсудили перспективы сотрудничества стран

Вице-премьеры РФ и Азербайджана отметили, что в 2024 г. товарооборот между странами вырос более чем на 10%. Динамика сохраняется и в текущем году – за восемь месяцев 2025 г. товарооборот вырос на 13,5% год к году и составил более $3 млрд.