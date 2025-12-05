Глава МИД ФРГ: Европе придется вести скоординированный диалог с Россией
В какой-то момент для Европы правильным шагом будет скоординированный разговор с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции с коллегой из Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир, передает ТАСС.
«У нас четкий курс: мы поддерживаем Украину. Тем не менее в какой-то момент будет правильно и разумно, чтобы европейские голоса также скоординированно говорили с Россией. Мы в целом к этому готовы. Однако как немцы мы всегда делаем это только согласованно в европейских рамках», – подчеркнул глава немецкого МИДа.
Он также отметил, что ситуация, при которой переговорный процесс ведется только через Соединенные Штаты, не очень хороша для Европы, поэтому странам придется пойти на разговор.
2 декабря Вадефуль сказал, что Украине, вероятно, нужно будет пойти на болезненные уступки для урегулирования конфликта с Россией. По его словам, гражданам республики нужно будет решить, готовы ли они принять условия прекращения конфликта (в частности, речь о территориальных уступках).