Глава МИД ФРГ: Европе придется вести скоординированный диалог с Россией

«У нас четкий курс: мы поддерживаем Украину. Тем не менее в какой-то момент будет правильно и разумно, чтобы европейские голоса также скоординированно говорили с Россией. Мы в целом к этому готовы. Однако как немцы мы всегда делаем это только согласованно в европейских рамках», – подчеркнул глава немецкого МИДа.