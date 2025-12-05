Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава МИД ФРГ: Европе придется вести скоординированный диалог с Россией

Ведомости

В какой-то момент для Европы правильным шагом будет скоординированный разговор с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции с коллегой из Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир, передает ТАСС.

«У нас четкий курс: мы поддерживаем Украину. Тем не менее в какой-то момент будет правильно и разумно, чтобы европейские голоса также скоординированно говорили с Россией. Мы в целом к этому готовы. Однако как немцы мы всегда делаем это только согласованно в европейских рамках», – подчеркнул глава немецкого МИДа.

Он также отметил, что ситуация, при которой переговорный процесс ведется только через Соединенные Штаты, не очень хороша для Европы, поэтому странам придется пойти на разговор.

2 декабря Вадефуль сказал, что Украине, вероятно, нужно будет пойти на болезненные уступки для урегулирования конфликта с Россией. По его словам, гражданам республики нужно будет решить, готовы ли они принять условия прекращения конфликта (в частности, речь о территориальных уступках).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь