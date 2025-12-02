Глава МИД ФРГ: для мирной сделки Киеву придется пойти на болезненные уступки

2 декабря The Wall Street Journal писала со ссылкой на французского чиновника, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп уже давно бы пришли к соглашению по Украине, если бы не европейцы. По словам источника издания, Европа «оказалась в одиночестве, потому что американцы дистанцируются от региона, а значит, ей приходится больше полагаться на себя».