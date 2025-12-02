Газета
Главная / Политика /

Глава МИД ФРГ: для мирной сделки Киеву придется пойти на болезненные уступки

Ведомости

От Украины, вероятно, потребуются болезненные уступки для урегулирования конфликта с Россией. Об этом министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил Neue Osnabrücker Zeitung.

«Это, несомненно, будет чрезвычайно трудный процесс для Украины, который может завершиться референдумом», – заявил Вадефуль.

По его словам, гражданам Украины нужно будет решить, готовы ли они принять условия прекращения конфликта – в частности, речь о территориальных уступках. Министр также считает, что шансы на прекращение огня никогда не были такими высокими, как сейчас. Вадефуль связывает это с «масштабными международными усилиями и значительной готовностью Украины к переговорам».

2 декабря The Wall Street Journal писала со ссылкой на французского чиновника, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп уже давно бы пришли к соглашению по Украине, если бы не европейцы. По словам источника издания, Европа «оказалась в одиночестве, потому что американцы дистанцируются от региона, а значит, ей приходится больше полагаться на себя».

30 ноября в Майами состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По данным Axios, они были сосредоточены на вопросе территорий. 1 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Вашингтон серьезно доработал пункты мирного плана по урегулированию украинского кризиса.

