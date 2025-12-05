Газета
Украина почти не получала финансовой помощи от США в 2025 году

Ведомости

Киев за первые шесть месяцев 2025 г. почти не получил финансовой помощи от правительства США. Это следует из статистики Кильского института.

С января по март США отправили 480 млн евро, в то время как Европа – 18,6 млрд евро. Во II квартале (апрель – июнь) европейские страны направили 20 млрд евро, данные по США за этот период не указаны. В июле – августе Европа выделила Украине 10,4 млрд евро, данные по США также не указаны.

Рекордную поддержку Вашингтон оказал в последние месяцы работы администрации президента США Джо Байдена в октябре – декабре 2024 г. Тогда Вашингтон направил Киеву 26,8 млрд евро, в то время как Европа – 9,7 млрд евро.

25 ноября представитель Белого дома Кэролайн Левитт объявила, что США прекратили финансирование конфликта на Украине. При этом США по-прежнему отправляют или продают НАТО «большое количество оружия». 

Заявление Левитт прозвучало вскоре после публикации американского мирного плана по завершению конфликта на Украине. Он состоит из 28 пунктов и включает вопрос передачи территорий, гарантий безопасности и санкций. 

