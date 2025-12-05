НАБУ вручило подозрение украинскому нардепу Анне Скороход
Украинскому народному депутату от партии «За будущее» Анне Скороход и ее сообщнику вручили подозрение, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на официальном сайте.
Согласно следствию, участники преступной группы, которую предположительно возглавляла Скороход, предложили одному бизнесмену за $250 000 наложить санкции на компанию конкурента. Злоумышленники утверждали, что могут предать деньги должностным лицам органов власти, в частности, членам Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины. Для перестраховки представителю компании сказали написать расписку о заимствовании средств.
После получения $125 000 бизнесмену сообщили, что эта часть будет передана в СНБО. Но средства в ведомство не передали, «поскольку злоумышленники не смогли найти лицо, которое бы согласилось совершить незаконные действия», сообщило НАБУ.
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу.
Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщала, что у Скороход проходят обыски. Ее подозревают в получении крупной взятки.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении крупной незаконной схемы в энергетическом секторе. По версии следствия, ее организовал бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник украинского президента Владимира Зеленского. Участники схемы требовали от контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая блокировкой платежей и лишением статуса поставщика.