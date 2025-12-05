Мантуров: Россия может принять неограниченное число индийских специалистов

Мантуров подтвердил, что потребности российской экономики в дополнительной рабочей силе значительны. В частности, только обрабатывающим отраслям требуется не менее 800 000 работников сверх уже имеющихся. Он также указал, что в торговле необходимы еще около 1,5 млн человек. Существует потребность также в сфере услуг и строительства, добавил Мантуров. По словам вице-премьера, эти направления открывают широкие возможности для сотрудничества между странами.