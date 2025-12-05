Газета
Мантуров: Россия может принять неограниченное число индийских специалистов

Ведомости

Российская сторона сможет принимать неограниченное количество специалистов из Индии в рамках соглашения о мобильности рабочей силы, подписанного на российско-индийском саммите в Нью-Дели. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, пишет ТАСС.

Мантуров подтвердил, что потребности российской экономики в дополнительной рабочей силе значительны. В частности, только обрабатывающим отраслям требуется не менее 800 000 работников сверх уже имеющихся. Он также указал, что в торговле необходимы еще около 1,5 млн человек. Существует потребность также в сфере услуг и строительства, добавил Мантуров. По словам вице-премьера, эти направления открывают широкие возможности для сотрудничества между странами.

При этом Мантуров подчеркнул, что процесс привлечения специалистов не будет быстрым. Он заявил, что потребуется время на адаптацию, сбор необходимой информации и определение сроков и направлений, по которым индийские специалисты смогут трудоустраиваться у российских работодателей.

Президент РФ Владимир Путин 4 декабря прибыл с двухдневным государственным визитом в Индию.

