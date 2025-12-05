Путин вспомнил индийскую поговорку для описания отношений России и Индии
Поговорка «вместе пойдем – вместе вырастем», которая популярна в Индии, точно определяет дух во взаимоотношениях Москвы и Нью-Дели, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного приема от имени президента Индии Драупади Мурму.
«Знаю, что в Индии говорят: "Вместе пойдем – вместе вырастем". Эти слова очень точно отражают дух, характер и традиции российско-индийских отношений», – сказал глава государства.
Путин также отметил, что Россия будет делать все, чтобы в дальнейшем укреплять и развивать стратегическое партнерство с Индией.
Визит президента РФ в Индию проходит 4–5 декабря. До переговоров с Мурму состоялась встреча российского лидера с премьер-министром Нарендрой Моди. Последний назвал визит «имеющим историческое значение». Моди напомнил, что ровно 25 лет назад Путин впервые посетил Индию в качестве главы российского государства.