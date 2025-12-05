Газета
Кадыров пообещал Украине «личный подарок» за атаку на «Грозный-сити»

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале, что здание высотного комплекса «Грозный-сити» будет быстро восстановлено после атаки украинского беспилотника, а ВСУ получат личный «подарок» от него.

«Атака по высотному зданию – явный показатель бессилия. Для нас же самое главное, что никто не пострадал. От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать», – подчеркнул Кадыров.

Он также отметил, что атаку на здание комплекса можно назвать попыткой запугать мирное население или создать иллюзию давления.

Взрыв в здании произошел утром 5 декабря после удара украинского дрона. Пострадал фасад на минимум пяти этажах небоскреба. Начался пожар, пострадавших среди населения нет.

В ночь на 5 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 41 дрон ВСУ. Атаки были отражены в Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае.

