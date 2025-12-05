В МИД РФ заявили о готовности суда ООН оценить преступления Киева

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник 25 октября сообщал, что на Украине вновь готовились теракты на Крымском мосту. Он отметил, что в течение последних месяцев ФСБ и другие силовые структуры провели несколько задержаний, но не обо всех случаях пока можно рассказать публично.