В МИД РФ заявили о готовности суда ООН оценить преступления Киева

Международный суд ООН встал на сторону России в рамках встречных обвинений в отношении Киева о предупреждении преступлений геноцида. Орган выразил готовность дать оценку действиям Украины и ее пособников, следует из заявления на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«Международный суд ООН изъявил готовность дать оценку всему обширному кругу преступлений киевского режима и его пособников», – указано в публикации ведомства.

Представители МИДа отметили, что украинские власти совершили против мирных граждан множество военных преступлений: массовые убийства, пытки, бомбардировки и неизбирательные обстрелы. Кроме того, в республике проводилась политика насильственного стирания русской этнической идентичности и проходило «уничтожение памяти о Победе над нацизмом».

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник 25 октября сообщал, что на Украине вновь готовились теракты на Крымском мосту. Он отметил, что в течение последних месяцев ФСБ и другие силовые структуры провели несколько задержаний, но не обо всех случаях пока можно рассказать публично.

