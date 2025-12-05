Газета
В конгрессе США назвали «безобразием» решение Еврокомиссии оштрафовать X

Ведомости

Штраф Еврокомиссии (ЕК), наложенный на соцсеть X, является «безобразием» и «абсурдом», заявила в X конгрессвумен Анна Полина Луна, усомнившись в том, что США стоит вести дела с Евросоюзом и НАТО.

«Объясните мне, почему мы должны продолжать вести дела со странами ЕС и НАТО, когда они устраивают подобное безобразие. Теперь они собираются оштрафовать X, потому что те не хотят цензурировать речь? Это уже за гранью абсурда», – написала она.

По мнению госсекретаря США Марко Рубио, штраф, который был наложен на соцсеть, можно считать атакой не только на X, но и на все американские технологические платформы и население. Политик подчеркнул, что дни онлайн-цензуры уже закончились для американцев.

5 декабря официальный представитель ЕК Тома Ренье сообщил о штрафе для Х в размере 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах. Он отметил, что это будет первое взыскание за такое нарушение.

