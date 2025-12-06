Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Средства ПВО сбили 116 дронов за ночь над 10 регионами

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 116 украинских беспилотников за ночь, сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов сбили над Рязанской (29) и Воронежской (27) областями. Над Брянской уничтожено 23 дрона, над Белгородской – 21. Шесть беспилотников сбили над Тверской областью, по три – над Курской и Липецкой, два – над Тамбовской. По одному БПЛА ликвидировали в Тульской и Орловской областях.

После налета на Рязанскую область обломки БПЛА упали в нескольких районах облцентра. Возникшее возгорание уже ликвидировали, уточняли власти региона. В Брянской области пострадавших и разрушений после ударов нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте