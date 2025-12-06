Средства ПВО сбили 116 дронов за ночь над 10 регионами

Больше всего дронов сбили над Рязанской (29) и Воронежской (27) областями. Над Брянской уничтожено 23 дрона, над Белгородской – 21. Шесть беспилотников сбили над Тверской областью, по три – над Курской и Липецкой, два – над Тамбовской. По одному БПЛА ликвидировали в Тульской и Орловской областях.