Средства ПВО сбили 116 дронов за ночь над 10 регионами
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 116 украинских беспилотников за ночь, сообщили в Минобороны.
Больше всего дронов сбили над Рязанской (29) и Воронежской (27) областями. Над Брянской уничтожено 23 дрона, над Белгородской – 21. Шесть беспилотников сбили над Тверской областью, по три – над Курской и Липецкой, два – над Тамбовской. По одному БПЛА ликвидировали в Тульской и Орловской областях.
После налета на Рязанскую область обломки БПЛА упали в нескольких районах облцентра. Возникшее возгорание уже ликвидировали, уточняли власти региона. В Брянской области пострадавших и разрушений после ударов нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.