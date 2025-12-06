Средства ПВО нейтрализовали пять БПЛА над Ленинградской областью

После налета на Рязанскую область обломки беспилотников упали в нескольких районах областного центра. Власти региона сообщали о ликвидации возникшего возгорания. Губернатор Воронежской области Александр Гусев говорил, что в результате падения обломков есть разрушения в нескольких муниципалитетах.