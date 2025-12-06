Средства ПВО нейтрализовали пять БПЛА над Ленинградской областью
Дежурные системы противовоздушной обороны ликвидировали пять украинских беспилотников самолетного типа над Ленинградской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
Атаки были отражены с 8:00 до 11:00 мск.
Утром 6 декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил опасность БПЛА в воздушном пространстве региона и предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета. Позднее Дрозденко рассказал об уничтожении нескольких дронов над Киришским районом.
По данным Минобороны, силы ПВО сбили ночью 116 украинских беспилотников над регионами России. БПЛА нейтрализовали над Рязанской, Воронежской, Брянской, Белгородской, Тверской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Орловской областями.
После налета на Рязанскую область обломки беспилотников упали в нескольких районах областного центра. Власти региона сообщали о ликвидации возникшего возгорания. Губернатор Воронежской области Александр Гусев говорил, что в результате падения обломков есть разрушения в нескольких муниципалитетах.