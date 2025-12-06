ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

5 декабря министерство сообщало о серии ударов по украинской инфраструктуре: один массированный и четыре групповых удара были нанесены по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса, транспортной и аэродромной инфраструктуре, а также по цехам производства и местам подготовки ударных беспилотников дальнего действия. Поражены были склады боеприпасов, ракетного топлива и горючего, а также пункты размещения украинских формирований и иностранных наемников.