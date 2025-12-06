ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
Российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на террористические атаки со стороны Киева. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что удар был выполнен высокоточным дальнобойным вооружением воздушного и наземного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотники дальнего действия. Целями стали предприятия украинского ВПК, объекты энергетики, обеспечивающие их работу, и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – заявили в Минобороны.
5 декабря министерство сообщало о серии ударов по украинской инфраструктуре: один массированный и четыре групповых удара были нанесены по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса, транспортной и аэродромной инфраструктуре, а также по цехам производства и местам подготовки ударных беспилотников дальнего действия. Поражены были склады боеприпасов, ракетного топлива и горючего, а также пункты размещения украинских формирований и иностранных наемников.