Силы ПВО перехватили за сутки 366 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны ликвидировали за сутки 366 украинских беспилотников самолетного типа и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщило Минобороны России.
Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинских сил, склад военно-технического имущества и пункты временной дислокации военных и иностранных наемников в 152 районах.
6 декабря Минобороны писало о ликвидации в ночь 116 украинских БПЛА над российскими регионами. Военнослужащие нейтрализовали дроны над Рязанской, Воронежской, Брянской, Белгородской, Тверской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Орловской областями.
С 08:00 до 11:00 мск системы противовоздушной обороны перехватили пять беспилотников самолетного типа над Ленинградской областью. Губернатор региона Александр Дрозденко говорил об уничтожении нескольких БПЛА над Киришским районом.
После налета на Рязанскую область обломки дронов упали в нескольких районах областного центра, возникшее возгорание ликвидировали. Глава Воронежской области Александр Гусев сообщал, что при падении обломков есть разрушения в нескольких муниципалитетах.