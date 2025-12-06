Путин по телефону поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, сообщили в Кремле.
Российский лидер также выразил признательность за гостеприимство, оказанное во время государственного визита в Киргизию 25–26 ноября. Отмечено, что переговоры в Бишкеке придали дополнительный импульс российско-киргизским отношениям углубленного стратегического партнерства и союзничества.
Жапарову также направлена и поздравительная телеграмма от президента РФ. В ней Путин подчеркнул, что киргизский лидер «по праву пользуется уважением жителей Киргизии и значительным международным авторитетом». Президент отметил «весьма высокий личный вклад» Жапарова в развитие союзнических связей, стратегического партнерства и продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве. Он также выразил уверенность, что конструктивная совместная работа по дальнейшему укреплению связей между двумя странами будет продолжена.
Путин прибыл в Бишкек 25 ноября. В аэропорту его встретил Жапаров, а вечером того же дня лидеры провели беседу тет-а-тет в резиденции «Ала-Арча». 26 ноября по итогам переговоров стороны подписали совместное заявление об укреплении союзничества. В тот же день в резиденции прошла встреча Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
27 ноября в Бишкеке состоялось заседание Совета безопасности ОДКБ в узком составе, в котором участвовали Путин, Жапаров, Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. После завершения визита Путин выступил на пресс-конференции.