Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин по телефону поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, сообщили в Кремле.

Российский лидер также выразил признательность за гостеприимство, оказанное во время государственного визита в Киргизию 25–26 ноября. Отмечено, что переговоры в Бишкеке придали дополнительный импульс российско-киргизским отношениям углубленного стратегического партнерства и союзничества.

Жапарову также направлена и поздравительная телеграмма от президента РФ. В ней Путин подчеркнул, что киргизский лидер «по праву пользуется уважением жителей Киргизии и значительным международным авторитетом». Президент отметил «весьма высокий личный вклад» Жапарова в развитие союзнических связей, стратегического партнерства и продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве. Он также выразил уверенность, что конструктивная совместная работа по дальнейшему укреплению связей между двумя странами будет продолжена.

Путин прибыл в Бишкек 25 ноября. В аэропорту его встретил Жапаров, а вечером того же дня лидеры провели беседу тет-а-тет в резиденции «Ала-Арча». 26 ноября по итогам переговоров стороны подписали совместное заявление об укреплении союзничества. В тот же день в резиденции прошла встреча Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

27 ноября в Бишкеке состоялось заседание Совета безопасности ОДКБ в узком составе, в котором участвовали Путин, Жапаров, Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. После завершения визита Путин выступил на пресс-конференции.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь