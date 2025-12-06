Путин по телефону поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения

Жапарову также направлена и поздравительная телеграмма от президента РФ. В ней Путин подчеркнул, что киргизский лидер «по праву пользуется уважением жителей Киргизии и значительным международным авторитетом». Президент отметил «весьма высокий личный вклад» Жапарова в развитие союзнических связей, стратегического партнерства и продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве. Он также выразил уверенность, что конструктивная совместная работа по дальнейшему укреплению связей между двумя странами будет продолжена.