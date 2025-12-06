Силы ПВО нейтрализовали 11 беспилотников над регионами России
Средства противовоздушной обороны нейтрализовали 11 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Военнослужащие отразили атаки с 11:00 до 16:00 мск. Шесть дронов было сбито над Брянской областью, три БПЛА уничтожено над территорией Курской области. Над Белгородской областью ликвидировано еще два беспилотника.
По данным оборонного ведомства, в ночь на 6 декабря над российскими регионами перехвачено 116 украинских БПЛА. Дроны были нейтрализованы над Рязанской, Воронежской, Брянской, Белгородской, Тверской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Орловской областями.
С 08:00 до 11:00 мск силы противовоздушной обороны сбили пять беспилотников над Ленинградской областью.
Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил об уничтожении нескольких БПЛА над Киришским районом. Он предупредил, что в результате отражения атаки дронов в районе Кириши возможно обнаружение обломков и взрывоопасных элементов.