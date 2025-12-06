Газета
Политика

Силы ПВО нейтрализовали 11 беспилотников над регионами России

Ведомости

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали 11 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Военнослужащие отразили атаки с 11:00 до 16:00 мск. Шесть дронов было сбито над Брянской областью, три БПЛА уничтожено над территорией Курской области. Над Белгородской областью ликвидировано еще два беспилотника.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 6 декабря над российскими регионами перехвачено 116 украинских БПЛА. Дроны были нейтрализованы над Рязанской, Воронежской, Брянской, Белгородской, Тверской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Орловской областями.

С 08:00 до 11:00 мск силы противовоздушной обороны сбили пять беспилотников над Ленинградской областью.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил об уничтожении нескольких БПЛА над Киришским районом. Он предупредил, что в результате отражения атаки дронов в районе Кириши возможно обнаружение обломков и взрывоопасных элементов.

