Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль позитивно оценил изменения в стратегии безопасности США по России

Россия более не фигурирует в качестве «прямой угрозы» Соединенным Штатам
Ведомости

Изменения в стратегии национальной безопасности США, внесенные администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в Кремле считают позитивным шагом. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В новой редакции документа Россия более не фигурирует в качестве «прямой угрозы», а также содержится призыв к взаимодействию с Москвой по вопросам стратегической стабильности.

5 декабря «Ведомости» со ссылкой на обновленную Стратегию национальной безопасности США писали, что восстановление стратегической стабильности с Россией является приоритетом для Вашингтона в Европе.

США взял курс на восстановление отношений с Россией после прихода к власти Трампа. В частности, в марте Москва назначила посла в Вашингтоне, им стал дипломат Александр Дарчиев. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщал в августе, что Москва занимается восстановлением отношений с Вашингтоном.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте