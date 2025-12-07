Кремль позитивно оценил изменения в стратегии безопасности США по России

Кремль позитивно оценил изменения в стратегии безопасности США по РоссииРоссия более не фигурирует в качестве «прямой угрозы» Соединенным Штатам
Изменения в стратегии национальной безопасности США, внесенные администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в Кремле считают позитивным шагом. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В новой редакции документа Россия более не фигурирует в качестве «прямой угрозы», а также содержится призыв к взаимодействию с Москвой по вопросам стратегической стабильности.
5 декабря «Ведомости» со ссылкой на обновленную Стратегию национальной безопасности США писали, что восстановление стратегической стабильности с Россией является приоритетом для Вашингтона в Европе.
США взял курс на восстановление отношений с Россией после прихода к власти Трампа. В частности, в марте Москва назначила посла в Вашингтоне, им стал дипломат Александр Дарчиев. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщал в августе, что Москва занимается восстановлением отношений с Вашингтоном.