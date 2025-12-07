Газета
Главная / Политика /

Макрон обсудил с Зеленским международные консультации по Украине

Ведомости

Французский президент Эмманюэль Макрон провел разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

Макрон написал, что поделился с Зеленским результатами своих недавних международных обсуждений, включая визит в Китай, которые позволили прояснить позиции по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул решимость Парижа работать со всеми партнерами для деэскалации и установления режима прекращения огня, выразив уверенность, что европейцы станут ключевой опорой долгосрочного решения.

Также президент Франции добавил, что в 8 декабря продолжит координацию с Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.

4 декабря Der Spiegel сообщал, что Макрон вместе с Мерцем предупредили лидеров стран ЕС, что Соединенные Штаты могут их предать при урегулировании украинского кризиса. По мнению президента Франции, Вашингтон может «закрыть глава» на притязания Украины в территориальном вопросе. Мерц посчитал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть «крайне осторожным в ближайшие дни».

