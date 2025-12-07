За ночь силы ПВО уничтожили 77 украинских дронов над семью регионами РФ
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Большинство целей было уничтожено над территорией Саратовской области – 42 дрона. Над Ростовской областью сбито 12 беспилотников, над Республикой Крым – 10, над Волгоградской областью – девять.
Кроме того, по два аппарата уничтожено над территорией Белгородской области, по одному – над Астраханской областью и Чеченской Республикой.
В ночь на 6 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 116 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов было сбито над Рязанской областью, где уничтожили 29 целей, и над Воронежской областью, где сбили 27 аппаратов. Над территорией Брянской области ликвидировали 23 беспилотника, над Белгородской областью – 21. Также воздушные цели были уничтожены над Тверской областью (шесть), Курской и Липецкой областями (по три), Тамбовской областью (два), а также над Тульской и Орловской областями (по одному аппарату в каждой).