За ночь силы ПВО уничтожили 77 украинских дронов над семью регионами РФ

В ночь на 6 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 116 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов было сбито над Рязанской областью, где уничтожили 29 целей, и над Воронежской областью, где сбили 27 аппаратов. Над территорией Брянской области ликвидировали 23 беспилотника, над Белгородской областью – 21. Также воздушные цели были уничтожены над Тверской областью (шесть), Курской и Липецкой областями (по три), Тамбовской областью (два), а также над Тульской и Орловской областями (по одному аппарату в каждой).