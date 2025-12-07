Глава Пентагона заявил, что США не хотят конфронтации с Китаем

5 декабря на сайте Белого дома была вывешена pdf-версия документа под названием «Стратегия национальной безопасности» (СНБ). Пока до конца непонятно, финальная ли эта версия главного доктринального документа, публикацию которого прогнозировали в декабре. Китай упоминается в документе 20 раз. На этом направлении США планируют быть лидером «с позиции силы». Подчеркивается важность взаимовыгодных отношений с Китаем, но при этом и необходимость сдерживания для предотвращения военного конфликта в регионе.