Глава Пентагона заявил, что США не хотят конфронтации с Китаем
США не намерены вступать в военную конфронтацию с Китаем. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая в Калифорнии на форуме фонда имени Рональда Рейгана.
Он подчеркнул, что позиция военного ведомства при президенте Дональде Трампе основана на сдерживании Китая посредством силы, но не на конфронтации. Хегсет также добавил, что Вооруженные силы США готовы защищать свою страну и все Западное полушарие.
5 декабря на сайте Белого дома была вывешена pdf-версия документа под названием «Стратегия национальной безопасности» (СНБ). Пока до конца непонятно, финальная ли эта версия главного доктринального документа, публикацию которого прогнозировали в декабре. Китай упоминается в документе 20 раз. На этом направлении США планируют быть лидером «с позиции силы». Подчеркивается важность взаимовыгодных отношений с Китаем, но при этом и необходимость сдерживания для предотвращения военного конфликта в регионе.