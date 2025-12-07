Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В результате пожара в ночном клубе на севере Гоа погибли 25 человек

Ведомости

По меньшей мере 25 человек погибли в результате пожара в ночном клубе Birch by Romeo Lane в Арпоре, районе на севере Гоа, сообщила The Guardian. Среди погибших оказалось несколько туристов.

Пожар начался на первом этаже, а затем охватил все здание. Согласно расследованию полиции, сотрудники, работавшие в подвале, оказались в ловушке, поскольку там не было выхода на улицу. Некоторые гости в хаосе тоже бросились к подвалу, рассказал газете представитель полиции.

Пожарные работали всю ночь. Утром следователи прочесали обломки. Большая часть погибших – сотрудники клуба. Однако, по словам главного министра Гоа Прамода Саванта, среди них есть и «три-четыре» туриста. Опознание тел продолжается.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал происшествие «глубоко печальным». Савант посетил место происшествия и распорядился провести расследование. Он отметил, что любая халатность будет строго пресечена.

8 апреля из-за пожара в ночном клубе Jet Set в Санто-Доминго (столица Доминиканы) при обрушении крыши погибли 58 человек. Среди погибших – исполнитель меренге Рубби Перес. Более 100 человек доставлены в больницы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте