В результате пожара в ночном клубе на севере Гоа погибли 25 человек
По меньшей мере 25 человек погибли в результате пожара в ночном клубе Birch by Romeo Lane в Арпоре, районе на севере Гоа, сообщила The Guardian. Среди погибших оказалось несколько туристов.
Пожар начался на первом этаже, а затем охватил все здание. Согласно расследованию полиции, сотрудники, работавшие в подвале, оказались в ловушке, поскольку там не было выхода на улицу. Некоторые гости в хаосе тоже бросились к подвалу, рассказал газете представитель полиции.
Пожарные работали всю ночь. Утром следователи прочесали обломки. Большая часть погибших – сотрудники клуба. Однако, по словам главного министра Гоа Прамода Саванта, среди них есть и «три-четыре» туриста. Опознание тел продолжается.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал происшествие «глубоко печальным». Савант посетил место происшествия и распорядился провести расследование. Он отметил, что любая халатность будет строго пресечена.
8 апреля из-за пожара в ночном клубе Jet Set в Санто-Доминго (столица Доминиканы) при обрушении крыши погибли 58 человек. Среди погибших – исполнитель меренге Рубби Перес. Более 100 человек доставлены в больницы.