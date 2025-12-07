В результате пожара в ночном клубе на севере Гоа погибли 25 человек

Пожар начался на первом этаже, а затем охватил все здание. Согласно расследованию полиции, сотрудники, работавшие в подвале, оказались в ловушке, поскольку там не было выхода на улицу. Некоторые гости в хаосе тоже бросились к подвалу, рассказал газете представитель полиции.