Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане увеличилось до 58
При обрушении крыши в ночном клубе Jet Set в Санто-Доминго (столица Доминиканы) погибли 58 человек, передает газета Listin diario со ссылкой на директора центра по чрезвычайным ситуациям (COE) Хуана Мануэля Мендеса.
Среди погибших – исполнитель меренге Рубби Переса, выступавший на концерте в Jet Set. Ему было 69 лет.
Днем 8 апреля сообщалось о 15 погибших. Тогда о состоянии и местонахождении Переса не было известно.
Пожар в ночном клубе произошел утром 8 апреля в во время выступления исполнителя меренге Переса. Более 100 человек доставлены в больницы. Президент Доминиканы Луис Абинадер выразил соболезнования в связи с трагедией и объявил трехдневный национальный траур.
16 марта в результате пожара в ночном клубе в Северной Македонии погиб 51 человек. Это произошло во время концерта местной группы DNK в городе Кочани, возгорание произошло в результате использования пиротехнических средств. На концерте присутствовали около 1500 зрителей.