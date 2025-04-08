В Доминикане не менее 15 человек погибли при обрушении крыши в ночном клубе

16 марта в результате пожара в Северной Македонии, произошедшего в ночном клубе во время концерта группы DNK в городе Кочани, погиб 51 человек. Пострадали еще 100 человек, они были доставлены в медицинские учреждения. Возгорание произошло в результате использования пиротехнических средств. На концерте присутствовали около 1500 зрителей.