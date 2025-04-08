В Доминикане не менее 15 человек погибли при обрушении крыши в ночном клубе
Не менее 15 человек погибли и более 100 пострадали в результате обрушения крыши в ночном клубе Jet Set в Санто-Доминго – столице Доминиканы. Под завалами могут находиться люди, спасательные работы продолжаются, передает NBC News со ссылкой на данные полиции.
Происшествие случилось во время выступления исполнителя меренге Рубби Переса. Его состояние и местонахождение остаются неизвестными.
Причину обрушения крыши еще предстоит выяснить. Мэр Санто-Доминго Каролина Мехия де Гарриго в соцсети X написала, что национальный комитет по ликвидации последствий стихийных бедствий уже начал работу на месте происшествия. Сейчас район, где произошло ЧП, оцеплен для облегчения проведения спасательных работ. Более 100 человек доставлены в больницы. Президент Доминиканы Луис Абинадер выразил соболезнования в связи с трагедией.
16 марта в результате пожара в Северной Македонии, произошедшего в ночном клубе во время концерта группы DNK в городе Кочани, погиб 51 человек. Пострадали еще 100 человек, они были доставлены в медицинские учреждения. Возгорание произошло в результате использования пиротехнических средств. На концерте присутствовали около 1500 зрителей.