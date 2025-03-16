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При пожаре на концерте в Северной Македонии погибли более 50 человек

Ведомости

В результате пожара в Северной Македонии, произошедшего в ночном клубе во время концерта, погиб 51 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковски, передает агентство MIA.

Пострадали 100 человек, они были доставлены в медицинские учреждения. 

Трагедия произошла на концерте македонской группы DNK в городе Кочани в ночь на 16 марта. Возгорание произошло в результате использования пиротехнических средств. На концерте присутствовали около 1500 человек.

В октябре 2023 г. произошел пожар в ночном клубе La Fonda. Он мог произойти из-за короткого замыкания. Тогда сообщалось о 13 погибших. 26 сентября на свадьбе в городе Эль-Хамданийя (Ирак) произошел пожар, который унес жизни более 100 человек, около 500 пострадали. Причиной пожара стало использование фейерверков в помещении, что привело к возгоранию подсветки.

В ноябре 2022 г. в костромском ночном клубе «Полигон» внутри заведения один из гостей использовал пиротехническое устройство, в результате чего возникло возгорание. Площадь пожара составила 3500 кв. м, погибли 13 человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Губернатор Костромской области Сергей Ситников тогда объявил 7 ноября днем траура после пожара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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