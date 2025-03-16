При пожаре на концерте в Северной Македонии погибли более 50 человек

В октябре 2023 г. произошел пожар в ночном клубе La Fonda. Он мог произойти из-за короткого замыкания. Тогда сообщалось о 13 погибших. 26 сентября на свадьбе в городе Эль-Хамданийя (Ирак) произошел пожар, который унес жизни более 100 человек, около 500 пострадали. Причиной пожара стало использование фейерверков в помещении, что привело к возгоранию подсветки.