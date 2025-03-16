При пожаре на концерте в Северной Македонии погибли более 50 человек
В результате пожара в Северной Македонии, произошедшего в ночном клубе во время концерта, погиб 51 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковски, передает агентство MIA.
Пострадали 100 человек, они были доставлены в медицинские учреждения.
Трагедия произошла на концерте македонской группы DNK в городе Кочани в ночь на 16 марта. Возгорание произошло в результате использования пиротехнических средств. На концерте присутствовали около 1500 человек.
В октябре 2023 г. произошел пожар в ночном клубе La Fonda. Он мог произойти из-за короткого замыкания. Тогда сообщалось о 13 погибших. 26 сентября на свадьбе в городе Эль-Хамданийя (Ирак) произошел пожар, который унес жизни более 100 человек, около 500 пострадали. Причиной пожара стало использование фейерверков в помещении, что привело к возгоранию подсветки.
В ноябре 2022 г. в костромском ночном клубе «Полигон» внутри заведения один из гостей использовал пиротехническое устройство, в результате чего возникло возгорание. Площадь пожара составила 3500 кв. м, погибли 13 человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Губернатор Костромской области Сергей Ситников тогда объявил 7 ноября днем траура после пожара.