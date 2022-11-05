После гибели 13 человек из-за пожара в клубе «Полигон» объявлен траур

О пожаре в ночном клубе на улице Никитинской в ночь с 4 на 5 ноября сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Костромской области. «5 ноября в 02.37 мск на Центральный пункт пожарной связи Главного управления МЧС России по Костромской области поступило сообщение о возгорании в заведении "Полигон" на ул. Никитской в г. Костроме. На место происшествия выехали подразделения Костромского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру вызова», – говорится в сообщении управления. В ведомстве уточнили, что из-за возгорания из здания эвакуированы 250 человек, еще 15 человек – из крайнего подъезда соседнего дома, для них были организованы пункты обогрева. Площадь пожара составила 3500 кв. м, и, как сообщал начальник ГУ МЧС России по Костромской области Дмитрий Корнеев, тушение было осложнено угрозой обрушения кровли и большой площадью возгорания.