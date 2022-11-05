После гибели 13 человек из-за пожара в клубе «Полигон» объявлен траур

После гибели 13 человек из-за пожара в клубе «Полигон» объявлен траурВ заведении, которым владеет депутат Костромской облдумы, использовали пиротехнику
Губернатор Костромской области Сергей Ситников объявил 7 ноября днем траура после пожара в ночном клубе «Полигон», где погибло 13 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.
В распоряжении, подписанном Ситниковым, сказано, что в этот день в Костромской области будут приспущены флаги, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям будет предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи. Также администрации региона и органам местного самоуправления дано поручение принять необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших.
О пожаре в ночном клубе на улице Никитинской в ночь с 4 на 5 ноября сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Костромской области. «5 ноября в 02.37 мск на Центральный пункт пожарной связи Главного управления МЧС России по Костромской области поступило сообщение о возгорании в заведении "Полигон" на ул. Никитской в г. Костроме. На место происшествия выехали подразделения Костромского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру вызова», – говорится в сообщении управления. В ведомстве уточнили, что из-за возгорания из здания эвакуированы 250 человек, еще 15 человек – из крайнего подъезда соседнего дома, для них были организованы пункты обогрева. Площадь пожара составила 3500 кв. м, и, как сообщал начальник ГУ МЧС России по Костромской области Дмитрий Корнеев, тушение было осложнено угрозой обрушения кровли и большой площадью возгорания.
Региональное ГУ МЧС открыло горячую линию для звонков по пожару – на ней было организовано дежурство психологов управления, «родственники могут уточнить информацию о пострадавших, их местонахождении и состоянии, а также получить психологическую поддержку».
Для контроля за оказанием помощи людям на место выехал и Ситников, а Корнеев доложил ему об обстановке на месте пожара. Позднее глава региона выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать им помощь, об этом сообщалось в его Telegram-канале.
Пожар был локализован в 4:23 мск, после чего проводились работы по ликвидации горения. В пресс-службе губернатора сообщили, что открытое горение было локализовано в 7:29 мск. По предварительным данным, в результате пожара погибло 13 человек.
После ликвидации возгорания в прокуратуре Костромской области сообщили, что организуют проверку в связи с произошедшим. «В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатируемого объекта с массовым пребыванием людей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении ведомства.
В Telegram-канале МЧС России сообщили, что в отношении загоревшегося клуба не проводились проверки, поскольку собственником объекта был индивидуальный предприниматель (ИП), отнесенный к малому бизнесу. «В отношении кафе "Полигон" в Костроме МЧС России не проводило проверки, так как собственником указанного объекта являлся ИП, отнесенный к категории микропредприятия (малый бизнес), а арендатор ООО "Полигон" в 2019 г. прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил письменно», – пояснили в министерстве.
«РИА Новости» сообщило, что сгоревший клуб принадлежало депутату трех созывов Костромской облдумы Ихтияру Мирзоеву («Единая Россия»). «Я дал указание своим сотрудникам оказывать все необходимое содействие следственным органам. Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. Семьям предоставлю и финансовую, и организационную поддержку», – заявил депутат изданию.
Следственные органы Следственного комитета России по Костромской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). И региональная прокуратура, и управление СК заявили, что расследование этого дела будет находится на личном контроле их руководителей. Председатель СК России Александр Бастрыкин также поручил начальнику регионального управления ведомства представить ему доклад о произошедшем.
В СК также сообщили о возбуждении второго уголовного дела в связи с инцидентом – по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В ведомстве уточнили, что следователями допрошена директор ООО «Империя», которое организовывало работу заведения.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что подозреваемый признал свою вину. Издание уточняет, что он выстрелил в клубе из ракетницы из-за предшествовавшего конфликта.