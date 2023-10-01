Число жертв пожара в ночном клубе в Испании возросло до 13

26 сентября на свадьбе в городе Эль-Хамданийя (Ирак) произошел пожар, который унес жизни более 100 человек, около 500 пострадали. По предварительной информации, причиной пожара стало использование фейерверков в помещении, что привело к возгоранию подсветки.