Число жертв пожара в ночном клубе в Испании возросло до 13
Количество жертв пожара в ночном клубе в испанской Мурсии возросло до 13, сообщает газета El Mundo.
Пожар в ночном клубе La Fonda произошел утром 1 октября. По данным испанских СМИ, пожар мог произойти из-за короткого замыкания. Среди пропавших без вести числятся 14 человек, четверо пострадали.
По словам представителя полиции, чьи слова приводит газета, ликвидация последствий пожара может продлиться менее недели, тогда как расследование причины возгорания может продлиться несколько месяцев.
26 сентября на свадьбе в городе Эль-Хамданийя (Ирак) произошел пожар, который унес жизни более 100 человек, около 500 пострадали. По предварительной информации, причиной пожара стало использование фейерверков в помещении, что привело к возгоранию подсветки.
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