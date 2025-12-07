Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Маск считает Европу «Четвертым рейхом»

Ведомости

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск согласился, что Евросоюз является «Четвертым рейхом». Об этом он написал в X.

Маск ответил на публикацию пользователя с изображением флага ЕС, под которым скрывается флаг нацистской Германии. Пост сопровождается подписью: «Четвертый рейх».

«В значительной степени», – ответил на это американский бизнесмен.

Накануне Маск призвал ликвидировать Евросоюз и предоставить суверенитет государствам – членам объединения.

Резкая реакция бизнесмена последовала за решением Еврокомиссии оштрафовать его платформу X на 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах. Представитель ЕК Тома Ренье сообщал, что это первое взыскание такого рода.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её