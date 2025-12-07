Маск считает Европу «Четвертым рейхом»
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск согласился, что Евросоюз является «Четвертым рейхом». Об этом он написал в X.
Маск ответил на публикацию пользователя с изображением флага ЕС, под которым скрывается флаг нацистской Германии. Пост сопровождается подписью: «Четвертый рейх».
«В значительной степени», – ответил на это американский бизнесмен.
Накануне Маск призвал ликвидировать Евросоюз и предоставить суверенитет государствам – членам объединения.
Резкая реакция бизнесмена последовала за решением Еврокомиссии оштрафовать его платформу X на 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах. Представитель ЕК Тома Ренье сообщал, что это первое взыскание такого рода.