Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет странам

Маск уже выступал с подобными призывами. 2 августа он поддержал идею выхода Ирландии из ЕС на фоне споров по миграционной политике, заявив: «Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд». Тогда он утверждал, что Евросоюз «разрушает демократию в Европе».