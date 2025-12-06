Газета
Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет странам

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Евросоюз следует упразднить и вернуть суверенитет государствам-членам. Об этом он написал в социальной сети X.

«ЕС нужно упразднить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ», – написал Маск.

Его заявление прозвучало на фоне решения Еврокомиссии оштрафовать X на 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах. Представитель ЕК Тома Ренье сообщал, что это первое взыскание такого рода. Американский госсекретарь Марко Рубио назвал 5 декабря действия Брюсселя «атакой на все технологические платформы США».

Маск уже выступал с подобными призывами. 2 августа он поддержал идею выхода Ирландии из ЕС на фоне споров по миграционной политике, заявив: «Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд». Тогда он утверждал, что Евросоюз «разрушает демократию в Европе».

