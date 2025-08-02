Илон Маск призвал все страны выйти из Евросоюза

Поводом для дискуссии стало решение судов ЕС, обязывающее Ирландию предоставлять жилье просителям убежища, несмотря на позицию ирландских судов, исключивших такую обязанность. Маск поддержал эту точку зрения, отметив: «Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд». По его словам, Евросоюз разрушает демократию в Европе.