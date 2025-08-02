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Главная / Политика /

Илон Маск призвал все страны выйти из Евросоюза

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск призвал все страны ЕС покинуть объединение. Об этом он написал в социальной сети X, комментируя пост пользователя, призывающего к выходу Ирландии из ЕС (IREXIT) из-за споров по поводу миграционной политики.

Поводом для дискуссии стало решение судов ЕС, обязывающее Ирландию предоставлять жилье просителям убежища, несмотря на позицию ирландских судов, исключивших такую обязанность. Маск поддержал эту точку зрения, отметив: «Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд». По его словам, Евросоюз разрушает демократию в Европе.

Илон Маск уже не впервые критикует ЕС. Ранее он обвинял Брюссель в цифровой цензуре, неэффективности в решении демографических и экономических проблем, а также в попытках давления на его платформу X.

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