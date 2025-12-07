Тайские войска открыли огонь по военным Камбоджи
Армия Таиланда открыла огонь по силам Камбоджи в провинции Преахвихеа. Об этом сообщила камбоджийская газета Khmer Times со ссылкой на минобороны страны.
Утверждается, что тайские солдаты применили стрелковое оружие, ракетные установки B40 и 60-миллиметровые минометы. Силы Таиланда вели огонь 17 минут – с 14:15 по 14:32 по местному времени (с 10:15 по 10:32 мск).
Тайская сторона пока не комментировала инцидент. Армия Таиланда давала указания жителям граничащих с Камбоджей районов эвакуироваться в убежища из-за возможности новых боестолкновений.
10 ноября Таиланд приостановил действие соглашений с Камбоджей, которые были достигнуты в Куала-Лумпуре и предусматривали меры по разоружению в рамках усилий по нормализации отношений. Тогда камбоджийская сторона также обвиняла Таиланд в эскалации и открытии огня на границе.
Конфликт начался летом 2025 г. В июле Таиланд обвинил Камбоджу в установке наземных мин в спорной приграничной зоне, из-за чего трое солдат были ранены. Камбоджа отвергла обвинение, заявив, что солдаты отклонились от согласованных маршрутов и подорвались на мине, оставшейся после десятилетий войны. Предварительное мирное соглашение удалось достичь 28 июля при посредничестве Малайзии и США.