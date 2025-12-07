Армия Таиланда объявила эвакуацию жителей провинций, граничащих с Камбоджей
Тайская армия дала указание провести эвакуацию жителей провинций, граничащих с Камбоджей, передает «РИА Новости». Решения объявлено на фоне возможности новых столкновений.
Указание затрагивает приграничные районы четырех провинций вдоль границы Таиланда и Камбоджи. Армия призывает эвакуироваться в убежища.
26 октября лидеры Таиланда и Камбоджи подписали мирное соглашение в ходе саммита стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии. Президент США Дональд Трамп и премьер Малайзии Анвар Ибрагим присоединились к подписанию соглашения на фоне баннера «Доставляя мир». Трамп в выступлении приписал себе заслугу в урегулировании конфликта.
Трамп пригрозил сторонам конфликта отказом заключать торговые соглашения в случае продолжения конфликта. Об этом он объявлял еще при первых договоренностях, достигнутых при посредничестве Малайзии в июле.
Вместе с тем 10 ноября Таиланд приостановил действие соглашений с Камбоджей, которые были достигнуты в Куала-Лумпуре и предусматривали меры по разоружению в рамках усилий по нормализации отношений. Через два дня камбоджийские СМИ сообщили, что тайские солдаты открыли огонь по камбоджийским гражданам, проживающим в приграничной деревне Прейчан в провинции Бантей Миенчей.