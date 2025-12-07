Армия Таиланда объявила эвакуацию жителей провинций, граничащих с Камбоджей

Вместе с тем 10 ноября Таиланд приостановил действие соглашений с Камбоджей, которые были достигнуты в Куала-Лумпуре и предусматривали меры по разоружению в рамках усилий по нормализации отношений. Через два дня камбоджийские СМИ сообщили, что тайские солдаты открыли огонь по камбоджийским гражданам, проживающим в приграничной деревне Прейчан в провинции Бантей Миенчей.