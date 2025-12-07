Карлсон рассчитывает посетить Россию
Американский журналист Такер Карлсон рассчитывает вновь посетить Россию. Об этом он сообщил на полях Дохийского форума, передает ТАСС.
Свой первый визит он назвал «великолепным».
Карлсон посетил Москву в феврале 2024 г. для проведения интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.
Журналист опубликовал видео с президентом 9 февраля. Основной темой интервью стала спецоперация: почему она началась, как идет и чем может закончиться. Другими темами стали подрыв «Северных потоков» и изменение мировой экономики.