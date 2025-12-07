Газета
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Ведомости

На следующей неделе президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает программа «Москва. Кремль. Путин». Отрывок опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В президентском плане на неделю также стоит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Путин также встретится с Советом парламентской ассамблеи ОДКБ.

Кроме того, 9 декабря Путин примет участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества, где вручит государственные награды.

Кремль сообщал, что прямая линия с президентом РФ пройдет 19 декабря в 12:00. С 2023 г. совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии называется «Итоги года с Владимиром Путиным». 

