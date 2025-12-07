В Бенине подавили попытку госпереворота
Республиканская гвардия подавила попытку дестабилизации власти в Бенине, сообщил портал 24 Heures au Benin.
В Бенине не было переворота, и конституционный порядок остается в силе, говорится в материале.
Мятеж начался рано утром 7 декабря. Группа военных захватила контроль над национальным телеканалом, по которому объявили о захвате власти. Они также сообщили, что отстранили от власти президента Бенина Патриса Талона. Однако по официальной информации военные так и не смогли пробраться в резиденцию главы государства.
Сейчас телеканал освобожден. Несколько членов группы заговорщиков уже арестованы. Лидер, полковник Паскаль Тигри, и несколько других военных пустились в бега. Их активно разыскивают силы безопасности и обороны, которые мобилизованы по всей стране.
Посольство РФ в Бенине в официальном Telegram-канале рекомендовало россиянам оставаться дома и соблюдать меры предосторожности. О развитии ситуации ведомство пообещало информировать дополнительно.