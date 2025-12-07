Работу Мерца положительно оценили лишь 23% жителей Германии
Деятельность канцлера ФРГ Фридриха Мерца положительно оценивают лишь 23% жителей Германии, следует из данных социологического опроса, проведенного институтом INSA для Bild.
Негативно оценивают его работу 68% немцев. Показатель вырос на 4 п. п. в сравнении с концом ноября.
Работой «красно-черной коалиции» недовольны 70% опрошенных. Такой результат – абсолютный антирекорд, пишет Bild. Позитивно о правительстве высказался только 21% граждан.
Опрос проводился 4–5 декабря среди 1005 жителей Германии.
По данным Bild, в июне Мерц на короткое время смог показать рост доверия, но с тех пор его рейтинг стремительно снижается.
Немецкие СМИ в августе писали, что причина недовольства Мерцем кроется в расхождении его политики с предвыборной программой. Мерц обещал решить миграционный вопрос, но пока ограничился ужесточением контроля на границе. В мае 2025 г. федеральная полиция по указанию главы МВД ФРГ получила право не пропускать просителей убежища через границу и отклонять их ходатайства.