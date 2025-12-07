Работу Мерца положительно оценили лишь 23% жителей Германии

Немецкие СМИ в августе писали, что причина недовольства Мерцем кроется в расхождении его политики с предвыборной программой. Мерц обещал решить миграционный вопрос, но пока ограничился ужесточением контроля на границе. В мае 2025 г. федеральная полиция по указанию главы МВД ФРГ получила право не пропускать просителей убежища через границу и отклонять их ходатайства.