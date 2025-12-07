Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Работу Мерца положительно оценили лишь 23% жителей Германии

Ведомости

Деятельность канцлера ФРГ Фридриха Мерца положительно оценивают лишь 23% жителей Германии, следует из данных социологического опроса, проведенного институтом INSA для Bild.

Негативно оценивают его работу 68% немцев. Показатель вырос на 4 п. п. в сравнении с концом ноября.

Работой «красно-черной коалиции» недовольны 70% опрошенных. Такой результат – абсолютный антирекорд, пишет Bild. Позитивно о правительстве высказался только 21% граждан.

Опрос проводился 4–5 декабря среди 1005 жителей Германии.

По данным Bild, в июне Мерц на короткое время смог показать рост доверия, но с тех пор его рейтинг стремительно снижается.

Немецкие СМИ в августе писали, что причина недовольства Мерцем кроется в расхождении его политики с предвыборной программой. Мерц обещал решить миграционный вопрос, но пока ограничился ужесточением контроля на границе. В мае 2025 г. федеральная полиция по указанию главы МВД ФРГ получила право не пропускать просителей убежища через границу и отклонять их ходатайства.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её