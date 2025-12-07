Газета
В Бенине арестовали 13 человек за попытку госпереворота

Ведомости

В Бенине арестовали 13 человек, причастных к попытке госпереворота, сообщило Actualites229 в соцсети X.

Из них 12 военных штурмовали офис национального телевидения SRTB. Тринадцатый – бывший военный, уволенный из полиции, говорится в материале.

Мятеж начался рано утром 7 декабря. Группа военных захватила контроль над национальным телеканалом, по которому объявила о захвате власти. Военные также сообщили, что отстранили от власти президента Бенина Патриса Талона. Однако, по официальной информации, мятежники так и не смогли пробраться в резиденцию главы государства.

Лидер заговорщиков, полковник Паскаль Тигри, и несколько других военных пустились в бега. Их активно разыскивают силы безопасности и обороны, которые мобилизованы по всей стране.

