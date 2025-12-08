Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США планируют направить на помощь Украине $400 млн в 2026 году

Ведомости

Вашингтон намерен направить на поддержку Украины $400 млн в 2026 г. Это следует из текста законопроекта конгресса о полномочиях в области национальной обороны и безопасности, опубликованного The Hill.

Отмечается также, что бюджет минобороны на $8 млрд превышает сумму в $ 892,6 млрд, указанную в бюджетном запросе президента США Дональда Трампа для этого ведомства.

«Продление и изменение инициативы помощи в области безопасности Украины. <...> На 2026 финансовый год $400 млн», – указано в документе.

Такую же сумму США намерены направить на поддержку Киева в 2027 г., говорится в законопроекте.

Согласно статистике Кильского института, в первом полугодии 2025 г. Украина почти не получила финансовой помощи от правительства США. С января по март Вашингтон направил республике 480 млн евро, в то время как Европа – 18,6 млрд евро. Во II квартале (апрель – июнь) европейские страны направили 20 млрд евро, данные по США за этот период не указаны. В июле – августе Европа выделила Украине 10,4 млрд евро, данные по США также не указаны.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь