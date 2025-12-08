США планируют направить на помощь Украине $400 млн в 2026 году
Вашингтон намерен направить на поддержку Украины $400 млн в 2026 г. Это следует из текста законопроекта конгресса о полномочиях в области национальной обороны и безопасности, опубликованного The Hill.
Отмечается также, что бюджет минобороны на $8 млрд превышает сумму в $ 892,6 млрд, указанную в бюджетном запросе президента США Дональда Трампа для этого ведомства.
«Продление и изменение инициативы помощи в области безопасности Украины. <...> На 2026 финансовый год $400 млн», – указано в документе.
Такую же сумму США намерены направить на поддержку Киева в 2027 г., говорится в законопроекте.
Согласно статистике Кильского института, в первом полугодии 2025 г. Украина почти не получила финансовой помощи от правительства США. С января по март Вашингтон направил республике 480 млн евро, в то время как Европа – 18,6 млрд евро. Во II квартале (апрель – июнь) европейские страны направили 20 млрд евро, данные по США за этот период не указаны. В июле – августе Европа выделила Украине 10,4 млрд евро, данные по США также не указаны.