США планируют направить на помощь Украине $400 млн в 2026 году

Согласно статистике Кильского института, в первом полугодии 2025 г. Украина почти не получила финансовой помощи от правительства США. С января по март Вашингтон направил республике 480 млн евро, в то время как Европа – 18,6 млрд евро. Во II квартале (апрель – июнь) европейские страны направили 20 млрд евро, данные по США за этот период не указаны. В июле – августе Европа выделила Украине 10,4 млрд евро, данные по США также не указаны.