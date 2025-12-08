FT: Франция отказалась отдавать хранящиеся в ее банках замороженные активы РФ
Франция отказалась включать в «репарационный кредит» для Украины замороженные российские активы, хранящиеся в частных банках республики. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным издания, во французских банках заморожено около 18 млрд евро российских активов. На частные кредитные организации распространяются другие контрактные обязательства, в отличие от бельгийского Euroclear. В Бельгийских частных банках хранятся около 7 млрд евро российских средств.
Наименования банков не раскрываются, однако ряд источников утверждают, что большая часть суммы находится на счетах BNP Paribas. Представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Гилл в комментарии газете сказал, что частные кредитные организации могут быть обязаны выплачивать России проценты в зависимости от договора.
3 декабря председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила, что орган одобрил предоставление Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов. МВФ оценивает потребности страны в 2026–2027 гг. в 135 млрд евро. В качестве альтернативы был предложен механизм еврозайма на 90 млрд евро.