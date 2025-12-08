FT: Франция отказалась отдавать хранящиеся в ее банках замороженные активы РФ

Наименования банков не раскрываются, однако ряд источников утверждают, что большая часть суммы находится на счетах BNP Paribas. Представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Гилл в комментарии газете сказал, что частные кредитные организации могут быть обязаны выплачивать России проценты в зависимости от договора.