Азаров: на Украине рост цен на газ в четыре раза обогнал инфляцию
С 2013 г. стоимость газа для украинских потребителей выросла более чем в четыре раза быстрее уровня инфляции. К такому выводу пришел бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.
По его оценке, политика так называемой евроинтеграции привела к резкому скачку цен на коммунальные услуги. Экс-премьер пояснил, что, хотя гривна обесценилась примерно в пять раз, стоимость газа выросла почти в 22 раза.
Азаров также добавил, что цена на газ увеличилась с 0,48 до 10,5 гривны, электроэнергия подорожала с 0,33 до 4,3 гривны, тарифы на тепло – с 2,9 до 43 гривен, а вода – с 3 до 40 гривен.
Он подчеркнул, что такой скачок цен невозможно объяснить одной лишь инфляцией, поскольку доллар, стоивший в 2013 г. 8 гривен, при экс-президенте Петре Порошенко (признан экстремистом и террористом в РФ) вырос до 30 гривен, а при нынешнем главе Украины Владимире Зеленском – до 42 гривен.
В августовском инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) отмечалось, что цены на продукты питания в стране приблизились к уровню государств Европейского Союза (ЕС). Согласно данным НБУ, с 2016 г. продукты питания на Украине подорожали в среднем на 79%, тогда как в ЕС – на 46%. При этом указывалось, что стоимость хлеба, круп, фруктов, овощей и пресноводной рыбы в стране все еще остается ниже европейской.
Стоимость на сливочное масло на Украине превысила польские показатели на 20–25%. Свинина и молочные продукты выросли в цене, тогда как мясо птицы и яйца остались более доступными.