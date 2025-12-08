Азаров: на Украине рост цен на газ в четыре раза обогнал инфляцию

В августовском инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) отмечалось, что цены на продукты питания в стране приблизились к уровню государств Европейского Союза (ЕС). Согласно данным НБУ, с 2016 г. продукты питания на Украине подорожали в среднем на 79%, тогда как в ЕС – на 46%. При этом указывалось, что стоимость хлеба, круп, фруктов, овощей и пресноводной рыбы в стране все еще остается ниже европейской.