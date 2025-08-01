Цены на продукты на Украине приблизились к европейским

Согласно отчету, с 2016 г. цены на продукты питания выросли в среднем на 79%, тогда как в странах ЕС – на 46%. При этом цены на хлеб и крупы, фрукты и овощи, пресноводную рыбу остаются ниже, чем в Европе, отметили в Нацбанке.