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Главная / Экономика /

Цены на продукты на Украине приблизились к европейским

Ведомости

Цены на продовольственные товары на Украине сблизились с уровнем цен в странах Европейского Союза (ЕС), говорится в инфляционном отчете Национального банка страны.

Согласно отчету, с 2016 г. цены на продукты питания выросли в среднем на 79%, тогда как в странах ЕС – на 46%. При этом цены на хлеб и крупы, фрукты и овощи, пресноводную рыбу остаются ниже, чем в Европе, отметили в Нацбанке.

Отмечаются высокие цены на сливочное масло – выше на 20-25% по сравнению с Польшей. Свинина и молочные продукты дороже польских, мясо птицы и яйца – дешевле.

В России, согласно данным Росстата, потребительские цены демонстрируют снижение вторую неделю подряд. С 22 по 28 июля дефляция достигла 0,05%. Цены на плодоовощную продукцию упали на 4,1%: в частности, фиксируется удешевление свеклы на 10%, картофеля – на 9,7%, капусты – на 7,4%, моркови – на 6,5%, помидоров – на 5%, бананов – на 2%. Цена на куриные яйца снизилась на 1,1%, на баранину – на 0,3%.

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