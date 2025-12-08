ВС РФ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины
Российские военные нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которая использовалась в интересах вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны.
В ведомстве уточнили, что для атаки Вооруженные силы (ВС) РФ использовали оперативно-тактическую авиацию, БПЛА, ракетные войска и артиллерию.
Кроме того, в ходе удара российская армия поразила места предполетной подготовки и запуска БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.
6 декабря российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на террористические атаки со стороны Киева.