Политика

ВС РФ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины

Ведомости

Российские военные нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которая использовалась в интересах вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны.

В ведомстве уточнили, что для атаки Вооруженные силы (ВС) РФ использовали оперативно-тактическую авиацию, БПЛА, ракетные войска и артиллерию.

Кроме того, в ходе удара российская армия поразила места предполетной подготовки и запуска БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

6 декабря российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на террористические атаки со стороны Киева.

