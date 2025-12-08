Посольство РФ рекомендовало не посещать границу Таиланда и Камбоджи
Посольство России в Таиланде обратилось к российским гражданам с рекомендацией проявлять повышенную бдительность в связи с обострением ситуации на границе с Камбоджей. Об этом говорится в официальном Telegram-канале дипломатического представительства.
Гражданам РФ советуют воздержаться от поездок в приграничные провинции, особенно в «горячие» зоны, внимательно следить за официальной информацией властей Таиланда и в случае необходимости обращаться в посольство через его Telegram-канал, сказано в публикации. Также посольство рекомендовало проявлять осторожность и регулярно отслеживать новости о ситуации.
Посол России в Таиланде Евгений Томихин заметил, что приграничные районы не являются популярными среди российских туристов. Большинство поездок россиян сосредоточено на пляжных курортах, таких как Пхукет и Самуи, тогда как туристов вблизи Камбоджи, включая острова провинции Трат, значительно меньше.
По данным посольства, обращений от российских граждан о помощи пока не поступало, случаев пострадавших среди россиян также не зафиксировано.
7 декабря на границе Таиланда и Камбоджи возобновились вооруженные столкновения с применением артиллерии и авиации, а также проводилась эвакуация местного населения. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. 8 декабря бои возобновились с применением артиллерии, минометов и авиации.