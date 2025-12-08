Что известно о боях между Таиландом и Камбоджей

Что известно о боях между Таиландом и КамбоджейСтороны обвиняют друг друга в провокации, объявлена эвакуация мирных жителей
Днем 7 декабря между Таиландом и Камбоджей возобновились пограничные бои. Стороны применяют артеллерию и авиацию, идет эвакуация местных жителей. Страны обвиняют друг друга в провокации.
«Ведомости» собрали главное, что известно об эскалации конфликта Таиланда и Камбоджи.
Что произошло
7 декабря на приграничной территории началась перестрелка между военными двух стран, которая длилась около 40 минут. Двое тайских военнослужащих получили ранения. После этого власти Таиланда объявили эвакуацию жителей провинций, граничащих с Камбоджей.
8 декабря Камбоджа атаковала военную базу Анупонг с использованием стрелкового оружия, пулеметов, минометов и артиллерии. Королевская армия Таиланда сообщала, что в результате погиб один тайский военный и четверо получили ранения. Reuters со ссылкой на источник привел данные, по которым погиб один солдат и восемь ранены. После этого военно-воздушные силы (ВВС) Таиланда задействовали истребители F-16 для атаки на камбоджийскую артиллерию в районе Чонг Ан Ма.
Что говорит Таиланд
Министерство обороны Таиланда отрицает, что Бангкок якобы спровоцировал атаку Камбоджи. По словам главы ведомства генерала Наттапхола Накпанича, раненые солдаты – доказательство огня со стороны Камбоджи. Он также отметил, что Пномпень неоднократно провоцировал тайские войска.
По данным Бангкока, вечером 7 декабря камбоджийские подразделения начали переброску тяжелой техники в приграничные районы. Армия Таиланда заявила, что усиливает наблюдения. Утром 8 декабря королевская армия заявила о новом бое, в котором первой открыла огонь Камбоджа.
Что говорит Камбоджа
Министерство нацобороны Камбоджи заявило, что военные в приграничье подверглись обстрелу со стороны тайских войск. Они немедленно связались с тайской стороной и призвали прекратить огонь. При этом Камбоджа подтвердила твердую приверженность режиму прекращения огня.
Министерство нацобороны Камбоджи опровергло заявления тайских СМИ, что Пномпень первым открыл огонь. По данным Khmer Times, тайская армия в течение многих дней провоцировала конфронтацию, а после этого военные Таиланда начали атаку. Камбоджа при этом категорически отвергла обвинения в нападении на военную базу Анупонг. Пномпень заявил, что не обстреливал территорию Таиланда, и обвинил Бангкок в неспровоцированных ударах.
В результате перестрелок, по словам представителя местных властей, серьезно пострадали трое мирных жителей Камбоджи.
Оборонное ведомство подчеркнуло, что не приняло ответных мер на агрессию Таиланда. Камбоджа обратилась к АСЕАН с просьбой провести расследование.
Пятидневные бои в июле и перемирие
21 июля Таиланд обвинил Камбоджу в установке наземных мин в спорной приграничной зоне. Власти Таиланда сообщили, что трое солдат были ранены во время патрулирования 16 июля на тайской стороне спорного участка границы между Убонратчатхани и камбоджийской провинцией Преа Вихеар. Пномпень отверг обвинение и заявил, что солдаты отклонились от согласованных маршрутов и подорвались на мине, оставшейся после десятилетий войны.
Конфликт продолжался пять дней. За это время погибли десятки мирных жителей.
26 октября премьер-министры Камбоджи Хун Манет и Таиланда Анутин Чарнвиракул подписали мирное соглашение. При этом президент США Дональд Трамп затем приписал себе заслугу в урегулировании конфликта. Первоначальное соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Малайзии, было подписано 28 июля после того, когда Трамп поговорил по телефону с лидерами обеих сторон и предупредил их, что не будет заключать торговые соглашения ни с одной из них при продолжении конфликта.
10 ноября Таиланд приостановил действие мирных соглашений с Камбоджей, которые были достигнуты в Куала-Лумпуре. Они предусматривали меры по разоружению в рамках усилий по нормализации отношений.