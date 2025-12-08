Путин встретится с членами совета парламентской ассамблеи ОДКБ

Песков отметил, что в мероприятии примут участие председатель палаты представителей национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко, председатель Мажилиса марламента Казахстана Ерлан Кошанов и глава Маджлиси Оли Таджикистана Файзали Идизода. Первые заявления российского лидера и краткий отчет Володина о ходе встреч будут доступны для представителей СМИ, после чего президент продолжит рабочую встречу в закрытом формате, указал пресс-секретарь.