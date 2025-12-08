Газета
Главная / Политика /

Путин встретится с членами совета парламентской ассамблеи ОДКБ

Ведомости

Президент России Владимир Путин вечером 8 декабря встретится с членами совета парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на встрече в Кремле будут присутствовать главы парламентов и палат стран – участниц ОДКБ, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина, который одновременно возглавляет парламентскую ассамблею ОДКБ.

Песков отметил, что в мероприятии примут участие председатель палаты представителей национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко, председатель Мажилиса марламента Казахстана Ерлан Кошанов и глава Маджлиси Оли Таджикистана Файзали Идизода. Первые заявления российского лидера и краткий отчет Володина о ходе встреч будут доступны для представителей СМИ, после чего президент продолжит рабочую встречу в закрытом формате, указал пресс-секретарь.

27 ноября лидеры стран ОДКБ приняли участие в саммите Совета коллективной безопасности в Бишкеке.

Читайте также:Владимир Путин предложил оснастить силы ОДКБ современным российским вооружением

Новость дополняется

