Песков: Индия закупает нефть исходя из своих интересов
Индия как суверенное государство самостоятельно определяет, где закупать энергоресурсы, и ориентируется исключительно на собственную выгоду. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, были ли достигнуты какие-то договоренности о поставках российской нефти на встрече президента Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Песков подчеркнул, что Москва понимает позицию Нью-Дели и ожидает, что индийская сторона продолжит следовать линии, направленной на обеспечение собственных экономических интересов в сфере внешней торговли и энергетики.
5 декабря Путин на встрече с Моди заявил, что Россия готова обеспечивать Индии стабильные поставки топлива для поддержки динамично растущей экономики страны.
В августе президент США Дональд Трамп ввел для Индии дополнительную пошлину в размере 25% на покупку российской нефти, увеличив общий тариф до 50%. Соответствующий указ был опубликован на сайте Белого дома. Американский лидер также предупредил, что Вашингтон может распространить аналогичные меры и на других партнеров России.