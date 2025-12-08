Песков: Индия закупает нефть исходя из своих интересов

Индия как суверенное государство самостоятельно определяет, где закупать энергоресурсы, и ориентируется исключительно на собственную выгоду. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, были ли достигнуты какие-то договоренности о поставках российской нефти на встрече президента Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.