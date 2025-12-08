ЕС увидел планы вмешательства в дела Европы в Стратегии нацбезопасности США

В европейском блоке стратегии особое внимание уделено политике ЕС. США указывают на «нереалистичный» подход Брюсселя к украинскому конфликту, урегулирование которого названо одним из центральных интересов Вашингтона. В качестве одного из возможных приоритетов указано восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией. При этом Москва упоминается 10 раз и впервые не обозначена как прямая угроза – в отличие от предыдущих версий стратегии.