ЕС увидел планы вмешательства в дела Европы в Стратегии нацбезопасности США
Евросоюз увидел в представленной Вашингтоном Стратегии национальной безопасности США признаки стремления вмешательства во внутренние дела Европы. Об этом заявил председатель Евросовета Антониу Кошта, выступая на форуме в Брюсселе.
«Мы не приемлем угроз вмешательства в политическую жизнь Европы. США не должны подменять собой европейских граждан, чтобы решать, какие политические партии являются хорошими, а какие – плохими», – сказал Кошта, комментируя положения обновленной стратегии (цитата по ТАСС).
6 декабря глава дипломатии ЕС Кая Каллас, выступая на форуме в Дохе, отметила, что несмотря на резкую риторику документа, Евросоюз продолжает считать США ключевым союзником. По словам Каллас, «критики много», но часть ее «справедлива». Она подчеркнула, что разногласия между Брюсселем и Вашингтоном периодически возникают, однако «мы – главные союзники, и мы должны держаться вместе».
Новая версия Стратегии нацбезопасности США вызвала широкую международную реакцию. В документе Вашингтон предлагает пересмотреть ряд внешнеполитических подходов, применявшихся после окончания холодной войны, и критикует решения предыдущих администраций.
В европейском блоке стратегии особое внимание уделено политике ЕС. США указывают на «нереалистичный» подход Брюсселя к украинскому конфликту, урегулирование которого названо одним из центральных интересов Вашингтона. В качестве одного из возможных приоритетов указано восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией. При этом Москва упоминается 10 раз и впервые не обозначена как прямая угроза – в отличие от предыдущих версий стратегии.