Тайские военные пересекли границу и заняли спорную деревню в Камбодже
Тайские военные пересекли границу с Камбоджей и захватили спорную деревню Пайрачан в провинции Бантеаймеантьей после двухдневных вооруженных столкновений на границе. Об этом сообщает камбоджийское издание Khmer Times.
По данным местных властей, тайская сторона задействовала танки, которые прорвали заграждения на линии разграничения и вошли на камбоджийскую территорию. На фоне обострения обстановки тысячи мирных жителей были эвакуированы.
Камбоджийские военные подразделения отвечают огнем в рамках самообороны, пытаясь предотвратить дальнейшее продвижение тайских сил и защитить население.
Бангкок, в свою очередь, заявляет о начале операции по «возвращению суверенной территории», на которую обе страны претендуют многие годы. Власти Камбоджи называют действия Таиланда грубым нарушением территориальной целостности и международных соглашений.
Днем 7 декабря между Таиландом и Камбоджей возобновились пограничные бои. Стороны применяют артиллерию и авиацию, идет эвакуация местных жителей. Страны обвиняют друг друга в провокации.
8 декабря Камбоджа атаковала военную базу Анупонг с использованием стрелкового оружия, пулеметов, минометов и артиллерии. Королевская армия Таиланда сообщала, что в результате погиб один тайский военный и четверо получили ранения. Reuters со ссылкой на источник привел данные, по которым погиб один солдат и восемь ранены. После этого военно-воздушные силы (ВВС) Таиланда задействовали истребители F-16 для атаки на камбоджийскую артиллерию в районе Чонг Ан Ма.