Тайские военные пересекли границу и заняли спорную деревню в Камбодже

8 декабря Камбоджа атаковала военную базу Анупонг с использованием стрелкового оружия, пулеметов, минометов и артиллерии. Королевская армия Таиланда сообщала, что в результате погиб один тайский военный и четверо получили ранения. Reuters со ссылкой на источник привел данные, по которым погиб один солдат и восемь ранены. После этого военно-воздушные силы (ВВС) Таиланда задействовали истребители F-16 для атаки на камбоджийскую артиллерию в районе Чонг Ан Ма.