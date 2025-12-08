На Украине объяснили, почему Зеленский еще не прочел мирный план США

В интервью Bloomberg Зеленский заявил, что участники переговоров, обсуждающих мирную инициативу при посредничестве США, по-прежнему расходятся во мнениях относительно территории. По словам украинского лидера, элементы плана США требуют дальнейшего обсуждения ряда «деликатных вопросов». Речь, в частности, о гарантиях безопасности для республики и о контроле над восточными территориями. Зеленский заявил, что Киев настаивает на заключении отдельного соглашения о гарантиях безопасности с западными союзниками, в первую очередь с США.