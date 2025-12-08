Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На Украине объяснили, почему Зеленский еще не прочел мирный план США

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский пока не видел новые поправки в американский мирный план из-за риска прослушивания. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров лично привезет документы из США и объяснит детали переговоров, пишет «РБК-Украина».

В интервью Bloomberg Зеленский заявил, что участники переговоров, обсуждающих мирную инициативу при посредничестве США, по-прежнему расходятся во мнениях относительно территории. По словам украинского лидера, элементы плана США требуют дальнейшего обсуждения ряда «деликатных вопросов». Речь, в частности, о гарантиях безопасности для республики и о контроле над восточными территориями. Зеленский заявил, что Киев настаивает на заключении отдельного соглашения о гарантиях безопасности с западными союзниками, в первую очередь с США.

8 декабря президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с американским мирным планом. По словам главы Белого дома, он думал, что завершить украинский конфликт «будет немного легче, но все оказалось не так просто».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь