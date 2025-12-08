На Украине объяснили, почему Зеленский еще не прочел мирный план США
Президент Украины Владимир Зеленский пока не видел новые поправки в американский мирный план из-за риска прослушивания. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров лично привезет документы из США и объяснит детали переговоров, пишет «РБК-Украина».
В интервью Bloomberg Зеленский заявил, что участники переговоров, обсуждающих мирную инициативу при посредничестве США, по-прежнему расходятся во мнениях относительно территории. По словам украинского лидера, элементы плана США требуют дальнейшего обсуждения ряда «деликатных вопросов». Речь, в частности, о гарантиях безопасности для республики и о контроле над восточными территориями. Зеленский заявил, что Киев настаивает на заключении отдельного соглашения о гарантиях безопасности с западными союзниками, в первую очередь с США.
8 декабря президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с американским мирным планом. По словам главы Белого дома, он думал, что завершить украинский конфликт «будет немного легче, но все оказалось не так просто».